Een Albert Heijn-filiaal aan de Peter Schatstraat op de Zuidas is vanavond ontruimd vanwege een CO2-lek in een koelinstallatie. Twee medewerkers zijn ter plaatse onderzocht nadat zij de vrijgekomen koolstofdioxide inademden.

Supermarktmedewerkers ademen CO2 in door lek in koelinstallatie VLN Nieuws

Het lek ontstond in het magazijn van de supermarkt. Medewerkers ontdekten de damp en hadden het vermoeden dat er mogelijk brand was. Zij gingen daarom over tot het ontruimen van de winkel en schakelden de hulpdiensten in.

De opgeroepen brandweer constateerde dat er geen sprake was van brand, maar van een CO2-lekkage in een koelinstallatie. Het filiaal is daarop door de brandweer geventileerd. Een monteur is ter plaatse om het lek te repareren.