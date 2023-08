Stad nl Zwemmers trainen voor de Amsterdam City Swim: "Fantastisch dat er zoveel gebeurt voor een ziekte die zo zeldzaam is"

Op zondag 3 september trotseren ruim 2.500 zwemmers het Amsterdamse grachtenwater voor de Amsterdam City Swim 2023. Samen hopen zij daarmee minstens anderhalf miljoen euro op te halen voor Stichting ALS Nederland. Onze verslaggever Nadine van Ginkel neemt een kijkje bij een training in de Amstel en spreekt met ALS-patiënt Caroline Binsbergen.

Caroline werd twee jaar geleden gediagnosticeerd met ALS. Ondanks het feit dat ze steeds minder kan dan vroeger, zit ze nog vol levenslust en kijkt ze ontzettend uit naar de Amsterdam City Swim. "Dat er zoveel gebeurt voor een ziekte die zo zeldzaam is, dat is fantastisch. Geweldig!" Vanwege haar ziekte staat Caroline liever niet teveel stil bij haar eigen toekomstbeeld. "Nee, daar heb ik geen zin in. Echt de hort op gaan, dat wordt steeds minder. Dus ik ben vooral veel met vrienden en familie."

Caroline Binsbergen - AT5

In voorbereiding op de race oefenen deelnemers onder professionele begeleiding in de Amstel ter hoogte van roeivereniging RIC. De zwemmers die vanavond alvast even het water testen, kijken uit naar het evenement volgende week. Onder hen is ook Emile. Hij lijdt zelf aan ALS en kan zijn armen en benen niet meer bewegen. Toch doet hij dit jaar mee met de Swim: hij wordt door zijn team voortgetrokken op een speciaal vlot. "Ik vind het wel spannend, ik hoop dat we een beetje mooi weer hebben", zegt Emile.

Geen medicijn In Nederland leven gemiddeld 1.500 mensen met ALS, waarvan er ongeveer 500 per jaar overlijden. De ziekte kan iedereen treffen, al krijgen iets meer mannen dan vrouwen ermee te maken. Stichting ALS Nederland ondersteunt patiënten en doet onderzoek naar de ziekte. Er is vooralsnog nog geen remedie voor ALS, al worden er wel proeven gedaan met mogelijk levensverlengende medicatie. Wil jij ook meedoen met de Amsterdam City Swim, iemand sponsoren die meedoet of los daarvan doneren voor onderzoek naar ALS? Klik dan hier om direct naar de website van Amsterdam City Swim te gaan.