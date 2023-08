700 meter gordijn van Rijksmuseum gaat naar gezinnen met smalle beurs: "Dit is bizar veel stof"

Stichting Sina krijgt vaker donaties, maar een donatie in de vorm van 700 meter aan gordijn is voor het eerst. De gordijnen die in het Rijksmuseum hingen tijdens de Vermeer-tentoonstelling hebben daar inmiddels geen functie meer, en dus worden ze door vrijwilligers vermaakt tot gordijnen. Die komen in woningen te hangen van Amsterdammers met een kleine beurs.