Bewoner (72) wordt in bed mishandeld door inbreker en raakt zwaargewond

Bij een woninginbraak in de Roosmarijnhof in Duivendrecht heeft een van de bewoners in zijn bed meerdere klappen van een inbreker gekregen. Hij raakte daarbij ernstig gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. In totaal waren vier personen de woning binnengedrongen, één van hen werd later aangehouden.

De inbrekers, waarvan er zeker één een vuurwapen bij zich had, tikten een raam in om de woning binnen te komen. Omdat iemand het geluid van het gebroken glas opmerkte, werd de politie nog voordat de mannen binnen waren ingelicht.

AT5 meldde in een eerdere versie van dit bericht, op basis van navraag bij de politie, dat de man geen ernstige verwondingen had opgelopen. Na latere navraag bleek dit wél het geval te zijn.

Kort daarna vluchtten de daders het huis uit. De agenten die vervolgens als eerste ter plaatse kwamen, zagen nog net twee verdachten op een scooter wegrijden. De politie zette de achtervolging in, waarbij één van de twee verdachten (een minderjarige jongen) werd aangehouden.

De scooter waarop de jongens probeerden te vluchten, bleek gestolen en is door de politie in beslag genomen. Datzelfde geldt voor een tweede scooter die even later op een andere plek in de omgeving werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat die tweede scooter voor de vluchtpoging van de andere verdachten werd gebruikt.

Getuigen

De politie is nog altijd op zoek naar drie verdachten die nog niet opgepakt zijn. De rechercheurs komen graag in contact met mensen die de vier mannen voor of na de inbraak hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844. Er is ook een telefoonnummer voor het anoniem melden van tips: 0800-7000.