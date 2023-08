Heldenspelt voor 79-jarige plantenman Noordermarkt: "Ik ben niet vaak sprakeloos"

Dik Siemons (79) is ondanks zijn leeftijd nog altijd druk met zijn planten. Als je de Noordermarkt oploopt kun je de gekke en unieke plantjes eigenlijk niet missen. Zijn kraampje zit vol met allemaal bekende én onbekende plantjes, van elke kleur een.

Vandaag staat hij er dan echt voor het laatst. Hij viert pensioen met prosecco, macarons, maar vooral met iedereen die hij de afgelopen jaren heeft leren kennen. En die zijn zonder uitzondering lovend over Dik. "Ik kan me niet voorstellen dat er straks een Noordermarkt is zonder Dik", zegt een klant. Een andere klant vertelt: "Ik heb een volkstuintje in het Westerpark en bijna alle plantjes heb ik gekocht bij Dik."

Dik is niet altijd plantenverkoper geweest. 25 jaar geleden stopte hij als hoofdonderwijzer op een lagere school en werd hij plantenverkoper, eerst in onder andere Abcoude, Purmerend en Haarlem. Later op twee Amsterdamse markten: de Noordermarkt en ook op maandag bij het Amstelveld.