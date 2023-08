Zo werkt de nieuwe parkeergarage onder de Vijzelgracht: "Het is een bijzonder project"

Morgen is het zover: 270 bewoners en ondernemers met een parkeervergunning kunnen dan parkeren in de nieuwe volautomatische parkeergarage onder de Vijzelgracht. AT5 kreeg alvast een rondleiding op een plek waar normaal gesproken geen mens zal komen.

Automobilisten melden zich aan via een schermpje, waar ze hun kenteken en een eigen pincode invoeren. Vervolgens krijgen ze een van de drie lifthuisjes toegewezen. Nadat ze hun auto in zo'n lifthuisje hebben neergezet stappen ze uit en wordt de auto vanzelf naar beneden gebracht en op een plek gezet. Die plek kan na verloop van tijd zelfs automatisch gewisseld worden als dat beter uitkomt. Zo zullen bewoners die hun auto vaker gebruiken een betere plek krijgen.

"Het is echt een bijzonder project", vertelt Alexander Brülle, projectleider bij bouwbedrijf Lödige Industries Group, over de vijf verdiepingen tellende parkeergarage. "Als je hier inkijkt, je bent bovenop het metrostation, onder de straat, de tram rijdt gewoon nog, en aan de achter- en voorkant zitten nog de grachten." Volgens hem is het de grootste automatische parkeergarage in Nederland, die extreem veilig is door maatregelen als een CO2-blussysteem en vele brandmelders en sensoren.

Parkeren in de garage betekent wel dat het een aantal minuten duurt, in het slechtste geval zes minuten, totdat automobilisten weer in hun auto kunnen stappen. Ook zetten sommige Amsterdammers vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het systeem. "Dat is binnen de kortste keren kapot. Of het werkt niet meer", voorspelt een buurtbewoner.