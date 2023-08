Dode zone op deel van de Haarlemmerstraat: "Een mysterie, ze horen me gewoon niet"

Je zou zeggen dat bellen in een stad als Amsterdam geen problemen moet opleveren. Maar niets is minder waar: in de drukke Haarlemmerstraat is er één blok waar de telefoonverbinding wegvalt, degene aan de andere kant van de lijn je niet hoort of dat het compleet hapert. Silke Jonker woont in de straat en is het inmiddels gewend: "Maar als ik de dokter wil bellen en zelfs dat lukt niet, is dat wel echt héél irritant."

"Dan maar over op WhatsApp zou je denken", gaat Silke verder. "Maar via WhatsApp doet het het vaak ook niet, terwijl heel internet het dan wel doet." Voor Silke is het inmiddels normaal geworden, maar echt praktisch is het niet: "Ik werk veel vanuit huis en moet klanten altijd aan het begin van het gesprek vertellen dat ik weg kan vallen. Niet erg professioneel." Haar overbuurman laat telefoontjes van zijn bloemenzaak doorvoeren naar zijn mobiele telefoon, maar ook dat werkt dus vaak niet.

"De ene keer kan ik één minuut bellen, de andere keer vijf. Je weet het nooit, er is geen touw aan vast te knopen." Al zo'n anderhalf jaar heeft Silke Jonker belproblemen in haar straat en in haar huis. Op de Haarlemmerstraat is het raak in het eerste straatblok vanaf het Centraal Station. Een telefoongesprek starten kan, maar de verbinding valt snel weg. "Ik hoor de andere kant van de lijn wel, maar diegene hoort alleen maar krr krr krr", legt haar overbuurjongen uit.

Noodgevallen

Net om de hoek heeft ook de Binnen Vissersteeg er last van. Een vrouw die daar woont loopt vaak een stuk de straat uit als ze moet bellen. "Maar mijn ouders waren hier laatst samen. Mijn vader is erg gehandicapt en die moet altijd bereikbaar zijn. Mijn ouders raakten compleet in de stress toen ze hier geen bereik hadden." Daarbij is ze vaak alleen thuis met haar zoontje: "Stel we staan in de douche en we vallen, dan kan ik gewoon niet normaal bellen met 112. Dat is wel echt zorgelijk."

"Ik denk gewoon: fix dit alsjeblieft." De overbuurjongen is er helemaal klaar mee: "En dan bel ik KPN, en dan zeggen ze: je hebt een abonnement dus je moet gewoon wachten. Dus dan gebruik ik maar de telefoon van mijn huisgenoot."

Het netwerk van KPN

Want ondanks dat de bewoners niet snappen waar het aan ligt, is het wel zo dat alle mensen met KPN of een provider die van hetzelfde netwerk gebruik maakt last hebben van het probleem. "Toen mijn nieuwe huisgenoot met ook een KPN-provider hier kwam wonen, kwam ik er pas achter dat het helemaal niet aan mijn telefoon ligt."

KPN kijkt vreemd op van dit probleem, maar neemt het heel serieus. Het bedrijf is nog op zoek naar de daadwerkelijke oorzaak en hoopt een oplossing te kunnen vinden, maar laat weten dat zoiets kan liggen aan de antennes. "In een drukke stad staan antennes vaak op huizen, en mensen zijn vrij om te zeggen dat ze dat niet meer willen", vertelt een woordvoerder. "Als zo'n punt wegvalt, kan het zijn dat delen van verbindingen ook wegvallen. Dat is hier waarschijnlijk aan de hand."