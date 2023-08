Agressieve veelpleger slaat twee metroreizigers en wordt twee jaar opgesloten

Share to Nextdoor

Een man van rond de 30 jaar oud is vorige week veroordeeld tot twee jaar plaatsing in een instelling voor veelplegers. Dat gebeurde nadat hij twee reizigers uit het niets had geslagen en een winkeldiefstal had gepleegd.

De man viel de twee willekeurige reizigers op 9 mei van dit jaar aan. In het vonnis schrijft de rechtbank dat zij 'pijn en letsel' opliepen en dat er inbreuk is gemaakt op hun persoonlijke integriteit. Verder had hij eind maart twee blikjes bier uit een supermarkt gestolen. Verslavingsproblematiek Het gaat om een dakloze man, die sinds 2018 meerdere keren met justitie te maken kreeg vanwege gewelds- en vermogensdelicten. In een rapport van de reclassering staat dat zijn gedrag te maken heeft met 'zijn psychische- en verslavingsproblematiek en zijn onstabiele leefsituatie'. Zo kan hij onvoorspelbaar en agressief gedrag vertonen. Volgens de rechtbank voldoet hij aan de 'Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers' van het Openbaar Ministerie. "Verdachte is een zeer actieve veelpleger, die over een periode van vijf jaren processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt worden voor meer dan tien misdrijven. (...) Verder eist de veiligheid van personen of goederen het opleggen van deze maatregel, gezien de ernst en het aantal door verdachte begane soortgelijke feiten."

De advocaat van de man vroeg nog om de straf voorwaardelijk op te leggen, omdat de dakloze man in een Leger des Heils-instelling terecht zou kunnen. Maar volgens de rechtbank was die stelling verder niet concreet gemaakt. Ook had de man al 'vele kansen' gehad om zich aan eerdere voorwaarden te houden. Naast de twee jaar plaatsing in de instelling moet hij een van de slachtoffers een vergoeding van 96 euro wegens materiële schade en een vergoeding van 200 euro wegens immateriële schade betalen.