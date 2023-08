Doorstart voor VanMoof: overgenomen door Britse stepfabrikant

VanMoof werd in juli nog failliet verklaard nadat het in de weken ervoor al geen nieuwe fietsen meer verkocht. VanMoof bleek al jaren verlies te maken, en zou ten tijde van het faillissement een schuld van 144 miljoen euro hebben opgebouwd.

Eerder bleek het Italiaans-Amerikaanse Micromobility.com al bereid om VanMoof over te nemen, maar dat bod werd afgewezen.

'Fantastisch merk'

Met Lavoie is er nu een andere koper gevonden. Nick Fry, de president-commissaris van moederbedrijf McLaren Applied noemt VanMoof in Het Financieele Dagblad 'een fantastisch merk', dat volgens hem ten onder is gegaan aan kwaliteitsproblemen.

Het faillissement zorgde voor veel onrust onder klanten van het bedrijf, omdat de fietsen alleen bij fietsenmakers van VanMoof gerepareerd konden worden. Gewone fietsenmakers beschikken niet over de juiste onderdelen om de fietsen aan de praat te kunnen krijgen.

Ook hebben klanten een fiets bij het bedrijf besteld, maar niet gekregen. Het is onduidelijk of dat nu alsnog gaat gebeuren.