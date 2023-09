Sport en Beweegweek bijna van start: "Bewegen houdt je jong en vrolijk"

De Amsterdamse Sport- en Beweegweek komt eraan. Vanaf vrijdag 15 september t/m zondag 24 september kunnen Amsterdammers gratis kennis maken met verschillende sport- en beweegactiviteiten door de hele stad. Zo kunnen ook de sportlessen van Leo Heldoorn in deze week uitgeprobeerd worden. In Amsterdam Informeert vertelt hij over het belang van de week.

De sportles van Leo Heldoorn is al druk bezig wanneer we in het Amstelpark aankomen. Met het lekkere weer wordt er buiten eerst aan de conditie gewerkt. Daarna gaan de sporters liggen op een matje in het gras om de spieren te trainen. Heldoorn ziet het positieve effect van bewegen bij zijn deelnemers. Daarom is hij blij dat de Amsterdamse Sport- en Beweegweek er is: "Het is erg belangrijk om vooral de mensen die nog inactief zijn te bereiken."

Gedurende de week is er voor alle leeftijden iets georganiseerd. Zoals een proefles tafeltennis voor kinderen maar ook een conditietraining voor 55-plussers.