Noodlijdend Cobra Museum smeekt gemeente om subsidie niet in te trekken

Het Cobra Museum gaat bij de gemeenteraad op de knieën om de subsidie niet in te trekken, ondanks de zorgelijke financiële situatie. De gemeente heeft inmiddels twee extra openbare vergaderingen ingepland om te bepalen of en hoe ze het museum wil helpen.

In een persbericht benadrukt de museumdirectie dat 'Cobra en Amstelveen' bij elkaar horen. "Het museum heeft zich de afgelopen 27 jaar ingezet om kunst en cultuur toegankelijk te maken en heeft Amstelveen cultureel op de kaart gezet."

Dat het museum financieel in zwaar weer zit, is al jaren bekend, maar vorige week dinsdag bleken die problemen veel groter dan gedacht. Noteerde de instelling vorig jaar nog een verlies van 350.000, dit jaar eindigt het museum naar verwachting nog dieper in de min: 700.000 euro.

In een brief aan de raad schrijft het college dat er 'snel maatregelen nodig zijn om de grote verliezen die het museum al jarenlang lijdt een halt toe te roepen'.

"Gemeentesubsidie is een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen"

Quote

Volgens de directie betaalt gemeentelijke subsidie zich terug, omdat bezoekers niet alleen voor een toegangskaartje betalen, maar ook elders in Amstelveen een hapje eten, een drankje drinken of even gaan winkelen.

Zo zouden bezoekers de afgelopen jaren netto miljoenen euro's extra hebben opgeleverd voor de lokale Amstelveense economie, beweert het museum. "De gemeentesubsidie is daarmee een gezonde investering in de lokale economie en nationale reputatie van Amstelveen."

Scenario's

Momenteel wordt de precieze financiële situatie van het museum in kaart gebracht en worden verschillende door het museum aangereikte scenario's nagegaan. De bevindingen zal het college aanstaande dinsdag bespreken. In een extra raadsgesprek op woensdag mag de gemeenteraad er dan over meepraten.

In een extra raadsvergadering een week later (op 13 september) neemt de raad dan een besluit. Volgens het college is het belangrijk om de knoop op korte termijn door te hakken, omdat het museum uiterlijk half september uitsluitsel nodig heeft. Dan lukt het namelijk al niet meer om aan alle financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen.