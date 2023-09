Aan boord bij de allereerste rolstoelvriendelijke rondvaartboot: "Roll-on, roll-off"

Robert Volmer, ook wel kapitein Rob genoemd, is de schipper van de allereerste rolstoelboot van de stad. Met behulp van sponsoren wist hij de boot te ontwikkelen. Al is er nog wel één probleem: de meeste kades en aanlegplekken in de stad zijn niet rolstoeltoegankelijk.

"Ik heb 25 jaar op de grachten gevaren bij rederijen en ik heb mij altijd geërgerd aan het feit dat mensen in een rolstoel moeilijk konden instappen. Zo moeilijk dat mensen zeiden niet meer te gaan." Vijf jaar geleden moest Volmer afscheid nemen van de rondvaart door een ongeluk. "Ik heb een grote plaat in m'n buik zitten, niet door te veel bier, maar door een ongeluk dat ik vroeger heb gehad op een schip. M'n middenrif is gescheurd. Toen dacht ik: wat nu."

Grote plannen

Volmer wilde zijn liefde voor het varen niet laten gaan en zag uiteindelijk de mogelijkheid om een boot voor mensen in een rolstoel te ontwikkelen. Het schip dat hij geschikt vond lag bij een kennis van hem. "Ik zei: je gebruikt dat ding nooit, mag ik m gebruiken. Het is een ponton waar je een hijskraan op kan zetten. Hier kan 8000 kilo op. Hij is heel veilig."

Volmer informeerde bij externe partijen over de veiligheid. "Er waren een paar eisen met wat je moet doen. Een lift, een invalidentoilet en de stabiliteit van de boot moet goed zijn. Het toilet is bijna klaar en er komt nog een dak op", vertelt hij.

Hoewel het nu nog om een pilot gaat, heeft Volmer al grote plannen voor de toekomst. "Ik denk aan een hop-on, hop-off, maar ik noem het roll-on, roll-off. Dat er op meerdere plekken mensen op komen en af gaan. Als het een succes wordt moeten er ook gewoon meer bootjes komen."

Rolstoltoegankelijke kades

Voor die plannen is het wel noodzakelijk dat mensen in een rolstoel op meerdere plekken aan boord kunnen komen. Daarom zullen kades en steigers wat hem betreft meer rolstoeltoegankelijk moeten worden. Dat is ook wat SP-raadslid Erik Bobeldijk graag ziet gebeuren. Hij stapt niet aan boord voor de proefvaart, maar zwaait het gezelschap uit vanaf de kade.

"We hebben vragen gesteld over de aanpassing van de steigers van de kom bij Centraal Station. Op social media vroegen mensen waarom dat niet rolstoeltoegankelijk is. Het antwoord van de gemeente was dat je ook niet met een rolstoel een rondvaartboot in kan. Nou, dat blijkt niet altijd waar te zijn", aldus het raadslid.

Volgens Volmer is dat ook precies de achterliggende gedachte van deze allereerste rolstoelboot. "Dat we ervoor zorgen dat er op veel meer plekken rolstoelgebonden mensen aan boord kunnen gaan."