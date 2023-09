Studenten Uilenstede winnen duizenden euro's in loterij

Goed nieuws voor vier studenten die in het Amstelveense Uilenstede wonen: zij krijgen 25.000 euro op hun rekening bijgeschreven, omdat de straatprijs van de Postcode Loterij in hun straat is gevallen. Vanmiddag stond Gaston Starreveld van de Nationale Postcode Loterij voor de deur om de cheques te overhandigen.

AT5

De Postcode Straatprijs is gevallen op postcode 1183 AN, in de straat Uilenstede in de gelijknamige wijk. Daar wonen in totaal ruim 3.400 studenten op de studentencampus, van wie er nu vier minder geldzorgen hebben. Deze winnaars wonen tussen Uilenstede 110 en Uilenstede 166.

Quote "Het dekt de studieschuld niet, maar het is wel teringveel geld" Een van de winnaars

100.000 euro De straatprijs is 25.000 euro per lot. Omdat er vier studenten in de flat meespelen met de loterij, hebben ze in totaal 100.000 euro gewonnen op de postcode. Van het gewonnen bedrag wordt nog wel kansspelbelasting afgetrokken, waardoor er ongeveer 17.500 euro per student overblijft. ''Het dekt de studieschuld niet, maar het is wel teringveel geld", zegt één van de winnaars enthousiast. Onder de deelnemers is ook een auto verloot.

