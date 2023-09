Traumahelikopter op A10 Zuid voor reanimatie bestuurder, binnenring afgesloten

Op de A10 is aan het eind van de middag een traumahelikopter geland voor het reanimeren van een bestuurder van een busje. De man reed op de vierde rijstrook toen hij onwel werd.

Voor de reanimatie werd een deel van de binnenring van de A10 volledig afgesloten. Nadat de traumahelikopter geland was, werd de man gereanimeerd.

De bestuurder is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Rond 17.20 uur kwam de binnenring weer vrij.

Door de afsluiting stond zowel op de A10 Zuid als de s108 enige tijd muurvast.