In miniserie 'Heen en Weer' verzamelt Damsko verhalen uit de Canta

Stichting Heen en Weer Centrum rijdt sinds begin dit jaar minder mobiele Amsterdammers voor een euro van a naar b. In de groene kleine elektrische Canta's vinden de meest bijzondere ontmoetingen plaats. Damsko kijkt in miniserie 'Heen en Weer' mee voor, na en tijdens de ritten.

In de eerste aflevering rijden we mee met chauffeur Karin Pastoor en haar klant Henny Rasker. Het is een ritje dat zij samen al vaker hebben gemaakt naar de huisarts van mevrouw Rasker op de Kalkmarkt. ‘Ik vind het zo leuk om die ritjes met haar te maken’, vertelt chauffeur Karin.

‘Ik houd van geschiedenis, en mevrouw Rasker die weet veel en houdt van vertellen.’ Zo weet Rasker tijdens de rit te vertellen dat de Schreierstoren op de Prins Hendrikkade niks te maken heeft met schreiende vrouwen, maar eerder met de plaatsing van het bouwwerk.

'Ik weet veel over het oude Amsterdam'

‘Mijn man was vroeger lid van het Gilde Amsterdam, en ook gids. Door hem weet ik zoveel over de oude binnenstad.’ Rasker laat een boek met een verzameling aquarellen van de oude stad zien dat ze nog vaak doorbladert.

De dienst van Heen en Weer Centrum is voor haar een uitkomst. ‘Met Heen en Weer word je helemaal tot de deur gebracht en gehaald.’ Voorheen moest Rasker nog wel eens met het Aanvullend Openbaar Vervoer, alleen halen die meerdere klanten tegelijk op en word je dus soms met een omweg naar je plek van bestemming gebracht. ‘Ik heb het een keer meegemaakt dat ik via Noord naar Zuid ben gebracht. Ik dacht ach ja, dan zie Amsterdam-Noord ook weer een keer.’

De miniserie ‘Heen en Weer’ is onderdeel van het programma Damsko.