Vechtersbazen op festival komen elkaar weer tegen bij ziekenhuis: steekpartij met zwaargewonde

De politie is op zoek naar getuigen of beeldmateriaal van een bizar incident zaterdagnacht waarbij uiteindelijk een man is neergestoken en zwaargewond raakte. De mannen hadden eerder ruzie gehad op een festival aan de Riekerhaven. Beiden gaan op eigen gelegenheid naar het OLVG West aan de Jan Tooropstraat waar ze elkaar buiten tegenkomen. Ze krijgen weer ruzie waarbij een van de twee een mes trekt en de ander neersteekt.

Die nacht krijgt de politie rond 01.15 uur een melding van het steekincident. Het slachtoffer, een 24-jarige Amsterdammer, blijkt op straat te zijn neergestoken. Op dat moment is hij ernstig gewond en in levensgevaar. De man wordt vervolgens per ambulance direct naar het ziekenhuis gebracht. Hij is op dit moment 'door medisch adequaat handelen' inmiddels buiten levensgevaar, laat de politie weten.

Het slachtoffer en de verdachte waren dus betrokken bij een ruzie op het festivalterrein eerder op de avond. Daar waren nog meer mensen bij betrokken. Meerdere personen, waaronder bezoekers die op een tafel stonden te dansen, gingen daar met elkaar op de vuist. De ruzie ging er dusdanig heftig aan toe dat de 24-jarige man op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat is vertrokken om zich te laten behandelen aan een verwonding aan zijn hand.

Ook een andere betrokkene bij de ruzie is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan, laat de politie weten. De verdachte messentrekker is ervandoor gegaan. Daarom roept de politie getuigen van de ruzie op het festivalterrein zich te melden.

"Was jij bezoeker of werknemer op het festival en heb je iets gezien van de ruzie of beschik je over beeldmateriaal? Dan hoort de recherche dat graag", schrijft de politie.