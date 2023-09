Oud-bokser Mike Tyson (57) trok vandaag massa's fans naar zijn eigen coffeeshop. Mike opende de coffeeshop in de Spuistraat al in maart van dit jaar, en vandaag was hij weer in de stad en konden fans hem ontmoeten. En dat zorgde voor een lange rij boksfanaten, die allemaal hoopten een glimp op te vangen van de voormalig kampioen zwaargewicht.