Vernieuwing van de Weesperzijde: "Het heeft lang geduurd, maar blij dat het bijna af is"

We zijn weer terug bij de werkzaamheden aan de Weesperzijde. Vanaf de Ruyschstraat tot roeivereniging De Hoop zal tot medio 2024 de straat te maken krijgen met een herinrichting. Er komt meer ruimte voor fietsers en groen. Omgevingsmanager Halima Nasim vertelt in Het Verkeer wat voor gevolgen dit heeft.

AT5

De herinrichting moet zorgen voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. "Het is nodig om de verkeersproblemen te verminderen. Daarnaast willen we de doorstroming van het water en de waterkant verbeteren", vertelt Nasim. We gaan in fases werken zodat er minder overlast bij komt kijken. Medio november 2023 gaan we de werkzaamheden omdraaien naar de andere kant van de straat."

Tattoo-artiest Henk Schiffmacher - AT5 Productiehuis

Goed opletten Sinds het najaar van 2021 ligt de Weesperzijde al op de schop. Een van de bewoners is Henk Schiffmacher. De bekendste tattooartiest van Amsterdam loopt regelmatig langs de werkzaamheden. "Als je niet goed oplet dan word je door een geluidloze bromfiets omvergereden of door een bak vol kinderen, dus het is uitkijken geblazen." Eerst hadden vooral fietsers te maken met een dichte straat waardoor ze moesten omrijden via de Wibautstraat. Nu kunnen ze er wel langs. Een voorbijgaande fietser heeft dan ook gemerkt dat de werkzaamheden voor veel oponthoud zorgen. "Ik ben blij dat het bijna af is, want het heeft lang geduurd."

Gevolgen voor het verkeer Er zijn weinig gevolgen voor het verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen via de zijkant door de straat. "In de volgende fase wordt de doorgang gespiegeld, dus houd de de gele veiligheidsborden in de gaten", adviseert Nasim.