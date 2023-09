Brandbom in portiek van wooncomplex in Zuidoost gegooid

In de Charlotte Brontéstraat in Zuidoost is vannacht een brandbom naar binnen gegooid in een portiek van een wooncomplex.

Er was een flinke knal te horen. Een deur en een deel van de muur is zwartgeblakerd. Volgens een bewoner van het complex was er eerder deze week in dezelfde portiek al een raam ingegooid. Net als toen heeft de politie vannacht ook onderzoek gedaan. Naar een verdachte heeft het nog niet geleid.

"Ik sliep, maar hoorde de buren praten. Kom naar buiten riepen ze, want 'ze hebben een molotov gegooid', vertelt de bewoner. "Wat moet ik zeggen, het is erg". Hij vertelt dat 'kinderen' maandag ook al bezig waren. Ze zouden hebben geprobeerd brand te stichten op het balkon van een buurvrouw. "We hebben ze tegengehouden en ze zijn weggerend. Maar later zijn ze terug gekomen en hebben ze een baksteen door het raam gegooid."

De bewoner voelt zich onveilig. "De buurvrouw heeft niets gedaan, wij hebben niets gedaan. Die kinderen doen domme dingen. Straks komt er brand en gaan we dood." De politie doet onderzoek.