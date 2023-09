Twee jongens (13 en 15) aangehouden voor dood man op NDSM-plein

De politie heeft twee jongens van 13 en 15 jaar aangehouden in verband met de dood van een man in Noord. Het 42-jarige slachtoffer werd eind augustus door omstanders zwaargewond en met een stoeptegel op zijn hoofd gevonden op het NDSM-plein.

Toen omstanders de man vonden, was hij niet aanspreekbaar. Agenten reanimeerden hem voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hier overleed hij een paar dagen later alsnog aan zijn verwondingen. Hij laat vier jonge kinderen na.

De politie vroeg destijds mensen die iets gezien hadden op zich te melden en kwam al snel twee verdachten op het spoor, zo valt te lezen in een persbericht.

Meerdere geweldsincidenten

De verdachten worden ook in verband gebracht met andere geweldsincidenten deze zomer in Noord. Zo worden ze verdacht van meerdere straatroven. Ook zouden ze betrokken zijn bij de diefstal van een regenboogvlag op Bongerdkade. De vlag werd verbrand en in een container gegooid.

De verdachten werden maandag aangehouden en zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijven minimaal twee weken vastzitten.