Broedplaats Lola Buitenpost in Zuidoost moet na vier jaar echt weg: "Hier hoor ik thuis"

Tot dit weekend kun je bij buurtbroedplaats Lola Buitenpost in Zuidoost terecht voor creativiteit, maar niet voor lang meer. Na vier jaar moet de sleutel worden ingeleverd, de broedplaats maakt plaats voor meer dan 500 woningen. De Bijlmerse creatievelingen blikken met een goed gevoel terug op de afgelopen vier jaar: "Ik ben heel trots op hoe we dit met z'n allen hebben neergezet."

Radio Mart maakt al tientallen jaren radio. De afgelopen vier jaar deden ze dat vanuit Lola Buitenpost. Net als de naaiclub van Wendy Mual die elke maandag met een paar dames jurken en rokken naait. "De perfecte plek zo tussen al dit groen en tussen de doelgroep waar we voor zijn."

Het gebouw waar de broedplaats in gevestigd is een oud crèchegebouw. Initiatiefnemer Arjan van Ruyven woont in de buurt en zag dat de crèche er vier jaar geleden niet meer zat: "Toen dacht ik: hier kunnen we iets moois mee." De gemeente vond het een goed plan, en liet de broedplaats er voor vier jaar in zitten. "Dat was toen al bekend en dus wist men al dat de tijd zou komen: "We zijn gewoon heel blij met wat we hebben neergezet deze vier jaar."

Een woonkamer voor de buurt

Voor Wendy voelt het gek om hier weg te gaan: "Het is hier zó geweldig, het is hier echt heel gaaf. Kijk maar om je heen." Voor haar voelt het als een soort huiskamer: "En dat midden in de Bijlmer, waarom doe je zoiets weg!"

Voor Norman van Gom was het even wennen om hier onder andere mensen te zitten: "Maar als het einde dan in zicht is, dan denk ik toch: kan het nog een beetje worden uitgesteld?" De omgeving en het groen waar hij op uitkijkt vanuit zijn studio voelt als "klein Suriname".