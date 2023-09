Stiekem schoolreisje naar Efteling kost lerares van school in Zuidoost haar baan

De rechter heeft geoordeeld dat een leerkracht van de Professor Dumontschool in Zuidoost terecht is ontslagen omdat ze met haar klas stiekem op schoolreisje naar de Efteling ging. In plaats van, zoals afgesproken, naar de Space Expo in Noordwijk. De leugens van de lerares kwamen uit nadat er een verkeersboete voor te hard rijden op de A2 richting Kaatsheuvel op de mat van de school viel.

De lerares wilde haar klas, bestaande uit vijftien kinderen tussen de leeftijd van 7 tot 10 jaar, meenemen naar de Efteling, maar de directeur gaf geen toestemming voor het schoolreisje. Niet alleen vond hij de kosten te hoog, ook wilde hij 'scheve ogen' bij andere klassen voorkomen. Een schoolreisje naar de Efteling was namelijk meer iets voor de hele school, zei de directeur in de rechtbank.

In plaats daarvan stelde hij voor dat de kinderen een bezoekje aan het educatief verantwoorde Space Expo in Noordwijk brachten, omdat dit paste bij het thema 'Ruimte', waar de groep mee bezig was. De directeur regelde twee busjes voor het uitje, maar de lerares besloot buiten de afspraken om naar de Efteling te gaan.

Nepverslag

Een 'externe kracht' wilde de extra kosten voor zijn rekening nemen en de lerares leek het daarom 'leuk om met een bijzondere verrassing te komen voor deze kinderen, afkomstig uit kansarme gezinnen', verklaarde ze in de rechtbank. De kinderen komen uit het speciaal onderwijs en hebben een gemiddeld IQ van 62, staat in de uitspraak.

In een interne nieuwsbrief van de school deed de lerares vervolgens een nepverslag over het uitje naar Noordwijk en zou ze haar leerlingen hebben gevraagd te liegen over het schoolreisje naar de Efteling. De leugens kwamen aan het licht toen bleek dat een van de busjes te hard had gereden op de A2 richting Kaatsheuvel.

Een paar dagen later biechtte de lerares haar leugens op aan een HR-medewerker. Hoewel ze verklaarde dat ze geen kwade bedoelingen had, ontsloeg de school haar drie dagen later op staande voet. Volgens de rechter was dat terecht, onder meer omdat de lerares een zorgplicht heeft en er sprake was van een 'onverzekerde situatie'.