Binnen 24 uur na oproep al ruim 100 lege lachgascilinders ingeleverd bij AEB voor cash

BInnen 24 uur nadat het Afval Energie Bedrijf (AEB) aankondigde een tientje cash te geven per lachgascilinder die wordt ingeleverd, hebben mensen al ruim 100 lege exemplaren teruggebracht. De actie is een poging van het bedrijf om te voorkomen dat de cilinders in de verbrandingsoven terechtkomen en ontploffen.