video nl Gratis stukje oud-Amsterdam mee naar huis uit gemeentedepot: "Dit ga je never nooit wegdoen"

Er is flink gesjouwd met oude stukjes Amsterdam, bij het fietsdepot in Westpoort. Daar mocht iedereen die dat wil gratis een historisch bouwfragment meenemen uit een opslagloods van de gemeente. Op die manier worden de antieke brokstukken teruggegeven aan de stad.

Het is een komen en gaan van liefhebbers en allemaal vertrekken ze deze ochtend met een zelf uitgezocht bouwfragment. "Het meeste is afkomstig uit de Nieuwmarktbuurt", vertelt Annette ten Doeschate, coördinator Duurzaam Erfgoed bij de gemeente. "Daar is heel veel gesloopt voor de aanleg van de metro. Heel veel gebouwen die daar stonden waren monumenten, dus bij de ontmanteling moesten stukken bewaard blijven. Dus daar komt het meeste vandaan." Zandsteen Al eerder werd een opruiming gehouden in het depot en verschillende bouwfragmenten kregen al een nieuw leven. Deze laatste bouwfragmenten konden daarom vandaag door Amsterdammers én niet-Amsterdammers worden geadopteerd. De zandstenen bouwfragmenten, zoals onderdelen van geveltoppen, zijn beschadigd en van de meeste stukken is niet bekend van welk pand ze precies komen. Maar ze hebben wel cultuurhistorische en symbolische waarde.

Quote "Dit is uniek. Dit ga je never nooit wegdoen" Oud-Amsterdammer regelt een stukje stad voor in zijn tuin

Het is zwaar materiaal, en dus moet er even uitgepuft worden nadat het van de loods naar de auto getild is. "Even op adem komen, het zijn zware elementen", vertelt een liefhebber die uit Brabant komt. "Ik ben meer dan tevreden. Ik had wat bouwfragmenten gereserveerd, maar die waren toch te groot. Deze twee zijn unieke elementen." Een andere geluksvogel, die op tijd was om nog wat interessants uit te zoeken, is tevreden op weg naar zijn auto. "Drie hele mooie ornamenten uit de Amsterdamse grachten.", vertelt hij. "Ja, prachtig. Ik woon nu in Vinkeveen en voorheen Amsterdam. Mijn ouders komen daar vandaan, dus ja, ik wil gewoon iets moois hebben voor in mijn tuin."

Formulier Hoewel alles gratis is, kun je niet direct de deur uitlopen als je iets gevonden hebt. Bij de uitgang moet een formulier getekend worden. "Je spreekt af dat je het niet zomaar aan iemand gaat verkopen", legt Ten Doeschate uit. "En dat als je het aan iemand anders wil geven, dat je dat dan doorgeeft aan ons. En dat wij, bij monumenten en archeologie, de mogelijkheid hebben om je te bellen en bij je langs te komen om te kijken hoe het stukje erbij ligt."

De gelukkigen die iets mee naar huis nemen begrijpen dat ook. "Dit is uniek, dit ga je niet wegdoen, never nooit." En ook een andere geluksvogel heeft er alle begrip voor. "Ik ben er ook heel zuinig op", belooft hij. "Ik neem ze in bewaring, ik ga het formulier ondertekenen en dan zorg ik dat het netjes behouden blijft." Het was een groot succes en de loods is bijna leeg, maar er is nog een tweede moment, op woensdag 20 september van 13.00 tot 17.00 kunnen de allerlaatste bouwfragmenten worden opgehaald.