Urenlang geen metro's tussen Spaklerweg en Centraal, problemen inmiddels opgelost

Vanwege een storing bij het verkeersleidingsysteem reden er een groot deel van de ochtend geen metro's door de Oostbuis. Reizigers die normaal via lijn 53 of 54 van en naar het centrum zouden reizen, moesten nu voor een andere route kiezen.

De storing vond plaats op de metrohaltes aan de Wibautstraat, bij Station Amstel en aan de Spaklerweg. Richting Centraal Station konden beide metro's niet verder rijden dan de halte op de Van der Madeweg.

Aangepaste route

De metro's pendelden daarom tijdelijk tussen Gein en Gaasperplas naar Station Zuid, dat normaal gesproken geen onderdeel is van de route. Vanaf daar was het mogelijk om over te stappen op de Noord/Zuidlijn, zodat reizigers op die manier alsnog het centrum konden bereiken. Rond 10.30 uur liet het GVB weten dat de storing verholpen is.

Lijn 51 reed vanochtend ook op slechts een deel van de route. Via die lijn was het niet mogelijk om Zuid te bereiken, want hier reed de metro niet verder dan de halte op de Amstelveenseweg. Sinds 12.00 uur zijn de problemen ook hier opgelost en rijdt de metro weer de volledige route.