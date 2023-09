Half jaar na veelbelovende bouwdeal keldert aantal nieuwe woningen

Verontrustend nieuws voor iedereen die op nieuwe huizen zit te wachten: het aantal vergunde bouwvergunningen daalt snel in de hele Metropoolregio Amsterdam. Het gaat met ruim veertig procent omlaag ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Dat is voor de bouwwereld een belangrijke aanwijzing dat de woningbouw aan een vrije val bezig is.

Een half jaar na een veelbelovende deal met het Rijk voor de snelle komst van 171.200 nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), gaat het met de bouw juist de andere kant op. Het aantal bouwvergunningen blijkt niet toegenomen, maar juist bijna gehalveerd. Afgelopen zomer stond de teller op 7.839 vergunningen die in een jaar tijd worden verleend in de 30 gemeenten van de MRA. Halverwege 2022 waren dat er nog 13.724 per jaar.

Een ander zorgwekkend cijfer: jaarlijks komen er nu bijna 12.000 nieuwbouwwoningen bij in Amsterdam en ruime omgeving. Dat klinkt prima, maar die jaarproductie was in 2022 nog ruim 15.000. En dat moeten er, volgens de Woondeal tussen Rijk, gemeenten, corporaties en bouwers, gemiddeld zo'n 22.500 zijn om de huidige woningnood op te lossen.

Het platform Nul20, dat zich bezighoudt met bouwen en wonen in de metropool, berekende deze cijfers op basis van recente data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "De woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam gaat de komende jaren flink terugzakken. De trend is onmiskenbaar zeer negatief", oordeelt het platform.

Dit zijn indicaties dat het rap de verkeerde kant opgaat, zien ook de 30 gemeenten en twee provincies die in de MRA zitten. "We zullen het op alle vlakken beter moeten doen", reageert Floor Roduner. De Haarlemse wethouder is voorzitter van het overleg tussen alle 30 bouwwethouders en twee gedeputeerden in de MRA.

Dat het er een half jaar na het afsluiten van de Woondeal niet rooskleuriger voorstaat, heeft volgens Floor Roduner twee hoofdoorzaken. "De bouwmarkt is echt verslechterd door vooral rentestijgingen en dure grondstoffen. Projecten die financieel rond waren, komen nu in de knel. Daarnaast is het kabinet gevallen. De Woondeal staat of valt met wederzijdse afspraken nakomen en het gesprek over extra geld en bijvoorbeeld het oplossen van het stikstofprobleem is tot stilstand gekomen."

Pas op de plaats

Een van de grote medeondertekenaars van de woondeal vanuit de markt, ontwikkelaar BPD, zegt de cijfers te herkennen. Ook daar liep de productie terug. BPD heeft zo'n 50 projecten in de verkoop in Noord-Holland en Utrecht. "Marktpartijen zijn sinds vorig jaar voorzichtiger geworden om door te pakken met een nieuw project", verklaart BPD-regiodirecteur Peter van Oeveren. "Projecten die al bezig zijn, blijven doorgaan, alleen in een minder snel tempo. Maar grote volumes, zoals blokken van 400 appartementen tegelijk, dat willen we nu niet meer. In een goede markt kan dat, maar eigenlijk is het nu onmogelijk om die nu in één keer te verkopen. Ik zie partijen pas op de plaats maken. Dat is zeker."

Verslechterd

Dat platform Nul20 meldde eerder dat de woningbouwproductie in Amsterdam nog relatief hoog was in het eerste half jaar. In de stad kwamen er in zes maanden 4.238 woningen bij. Het jaardoel is 7.500. Maar deze woningen waren al in aanbouw voor de Oekraïne-oorlog en de verslechterde marktomstandigheden zoals dalend consumentenvertrouwen, rentestijging en duurdere grondstoffen. Ook in Amsterdam daalt het aantal bouwvergunningen nu en lopen projecten vertraging op.