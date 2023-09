Code geel tijdens avondspits vanwege stevige regen en onweer

Het KNMI heeft in heel het land code geel afgegeven. Vanuit het zuidwesten trekken er vanaf 15.00 uur vanuit het zuidwesten zware buien over het land. In de namiddag en de avond zullen die Amsterdam bereiken. Verkeer kan daardoor hinder ondervinden van windstoten, regen en hagel.

Rijkswaterstaat meldt verder dat het door het weer 'een zwaardere spits dan anders' verwacht. Er is kans op windstoten tussen de 60 en 75 kilometer per uur. De verwachting is dat de regen het land aan het eind van de avond, rond 23.00 uur weer verlaat. Dan vervalt ook code geel.

Code geel is een van de waarschuwingen die het KNMI uit kan doen om te waarschuwen voor het weer. Bij code groen zijn er geen bijzonderheden. Code geel betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Het advies is om alert te zijn. Na code geel komen nog code oranje en code rood.