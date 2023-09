Straten van Amsterdam nl De Hakkelaar en Holleeder: de Straten in het oude rechtbankgebouw

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag duiken we in de geschiedenis van het voormalige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg. Een gebouw met vele verassingen.

Het gebouw dat ook wel bekend staat als het Parnascomplex is tot 2021 gebruikt als rechtbank. Er hebben spraakmakende rechtszaken plaatsgevonden, maar voordat we naar binnen gaan, gaan we langs bij Gabriella, die nu al 22 jaar naast het gebouw woont. "We hebben vanuit ons huis een mooi uitzicht over de buurt.” Ze weet precies wat er in de omgeving speelt en is getuige geweest van schokkende gebeurtenissen, zoals de aanslag op het Parnascomplex.

We lopen met oud-rechter Frits Lauwaars het gebouw in. Na zijn pensionering 10 jaar geleden is hij er niet meer binnen geweest. Hij vertelt ons over de bekendste zaak die hij hier heeft behandeld: de Hakkelaar-zaak. Dit speelde zich af in de Borgerhoff Mulderzaal waar nu kunstenaars zijn gevestigd. We nemen met hem een kijkje op zijn oude werkplek.

Over een paar jaar zal er zich in het gebouw een museum voor hedendaagse kunst vestigen. Nu zitten er tijdelijk kunstenaars die in de kantoorruimtes en oude rechtszalen een atelier of expositieruimte hebben. Diego Diaz is de galeriehouder. Hij is zelf niet aanwezig, maar zijn assistent Sarah geeft ons een rondleiding door de expositieruimte.

