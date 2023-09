Twintig jaar popopleiding Conservatorium: "Er zijn ook muzikanten die alleen online optreden"

Op het Conservatorium Amsterdam hoor je sinds 2 decennia ook een ander geluid dan alleen klassieke muziek. De popopleiding, die gehuisvest is in Q- Factory in Oostpoort, telt 150 studenten en werd opgericht door rockgitarist Jack Pisters. De muzikant, die onder meer speelde bij Avalon en Anouk, gunde ook popmuzikanten een professionele opleiding. "Wat wij centraal stellen, dat is het maken van nieuw repertoire. Dus als je goed drumt, of gitaar speelt, dat is belangrijk en heel erg goed, maar je moet alle instrumentaria snappen. Alle groepen maken nu muziek bij film en beeld en werken mee met productie."