Brand in woning waar twee dagen geleden explosie was, verdachte aangehouden

In een woning aan de 's-Gravendijkdreef in Zuidoost, waar twee dagen geleden al een explosie was, is aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. De brand is inmiddels geblust. De omgeving is nog wel ruim afgezet. Het lijkt er sterk op dat de brand niet spontaan is uitgebroken, de politie heeft in ieder geval een verdachte aangehouden.