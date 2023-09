Halsema geschrokken van veiligheid op festivals en kijkt of ze allemaal nog wel door kunnen gaan

Het is nog maar de vraag of alle festivals die dit jaar in de stad plaatsvonden er volgend jaar ook zijn. Dat liet burgemeester Halsema vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering weten. Reden is onder meer de dodelijke steekpartij op festival Solid Grooves.

AT5

D66-raadslid Elise Moeskops zei gehoord te hebben dat festivalorganisatoren voortaan mogelijk moeten loten voor een plek, omdat de locatie Riekerhaven mogelijk weg zou vallen. Ze noemde het 'vrij lichtzinnig om zo met mensen hun broodwinning om te gaan' en vroeg zich af of het loten echt wel nodig was.

Quote "Ik wil eerst meer zekerheid dat de veiligheid op evenementen en festivals gewaarborgd is" Femke Halsema - burgemeester

Halsema antwoordde dat er op haar verzoek een evaluatie van het festival Solid Grooves plaatsvindt, waar in mei de 21-jarige Jimmy Schepers werd doodgestoken. "En ik ben er van geschrokken hoe het met de veiligheid is gesteld met betrekking tot de grote evenementen in de stad. Daarom wil ik eerst meer zekerheid dat de veiligheid op evenementen en festivals gewaarborgd is."

Foto's: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Ze noemde het 'op dit moment niet verantwoord om het huidige aantal grote evenementen zoals die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in 2024 zonder meer mogelijk te maken'. "Wij kijken daar naar. Dat maakt het proces om tot de evenementenkalender 2024 te komen meer gecompliceerd." Geen besluit Halsema zei dat er deze week geen besluit door het college van burgemeester en wethouders is genomen en dat er ook niet de toezegging is gedaan aan festivalorganisatoren dat de agenda van dit jaar gekopieerd wordt. Ze zei dat er ergens de komende weken wel een besluit genomen wordt. Het zou volgens Halsema nog niet bekend zijn of de locatie Riekerhaven daadwerkelijk niet meer gebruikt kan worden. Dat moet nog blijken uit een evaluatie. Het vinden van nieuwe locaties zou ingewikkeld zijn. "Gezocht wordt naar de beste oplossing, die ook juridisch houdbaar is. Dat is natuurlijk van groot belang. Waarbij loten zo veel als mogelijk wordt voorkomen."

Quote "Voor mijn gevoel zijn festivals in Amsterdam hele fijne plekken" Elise Moeskops - raadslid D66

Moeskops antwoordde dat ze het goed nieuws vond dat er nog geen besluit is genomen, maar ze zei wel dat Halsema 'een klein bommetje' dropte over het onderzoek naar de veiligheid op festivals. "Voor mijn gevoel zijn festivals in Amsterdam hele fijne plekken om te zijn." Zorgplicht "Ik bestrijd helemaal niet dat festivals hele fijne plekken zijn voor jongeren om zich te kunnen uiten en ook feest te vieren", zie Halsema in antwoord op haar. "Dat is ook helemaal niet aan de hand. Wij moeten alleen als gemeente zeker weten dat we onze zorgplicht ten aanzien van die jongeren goed kunnen naleven." Op verzoek van Moeskops wordt het onderwerp waarschijnlijk binnenkort opnieuw besproken.