Week tegen eenzaamheid: "Wij moeten het van verbinding en elkaar hebben"

Amsterdam staat van 28 september t/m 4 oktober in het teken van verbinding en saamhorigheid, want het is de Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid kan iedereen treffen, jong en oud, en heeft impact op zowel de mentale als fysieke gezondheid. In Amsterdam Informeert spreken we Jennie bij de roze seniorengroep.

AT5

Ruim 15 procent van de Amsterdammers voelt zich chronisch eenzaam. En 38 procent heeft regelmatig last van eenzame gevoelens. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid vinden er allerlei activiteiten plaats om eenzaamheid tegen te gaan.

Quote "Het taboe op eenzaamheid moet gewoon weg" Jennie

Bij de roze seniorengroep in de Houthavens is Jennie wekelijks te vinden: "Het is hier laagdrempelig, een stuk herkenning en je ontmoet nieuwe mensen. De sfeer is heel goed", vertelt ze. "Ik voel mij weleens eenzaam", vertelt Jennie verder. "Het taboe op eenzaamheid moet gewoon weg. De stad is natuurlijk heel erg veranderd, veel mensen zitten in hun eigen bubbeltje. Maar wij zijn sociale wezens. Wij moeten het van verbinding en van elkaar hebben."

Quote "Sommige mensen vinden het lastig om toe te geven dat ze eenzaam zijn, maar je bent niet alleen" Marvin Kolk, participatiecoach

Marvin Kolk is participatiecoach bij Cordaan en ziet het effect van deze activiteiten: "Ik denk dat dagactiviteiten structuur geven en zorgen voor een zinvolle invulling van je dag." Ook hij ziet dat er taboe heerst over het onderwerp: "Sommige mensen vinden het lastig om toe te geven dat ze eenzaam zijn, maar je bent niet alleen. Als ik zie wat het effect is van de mensen die ik hier spreek en toch elke week met plezier weer terugkomen dan is het volgens mij wel de moeite waard." En daar sluit Jennie zich bij aan: "Kom een keer kijken en beleef het!"