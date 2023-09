Van Dantzig tegen gemeenteraad: percentages verdeling nieuwbouw moeten niet heilig zijn

Wethouder Woningbouw Reinier van Dantzig (D66) roept de gemeenteraad op pragmatischer om te gaan met de verdeling van het aantal woningen in de stad. In het coalitieakkoord is nu afgesproken om veertig procent sociaal te bouwen, veertig procent middelduur en twintig procent hoog. Dat aantal moet niet heilig zijn, betoogt Van Dantzig in AT5's Park Politiek.

Donderdag presenteerde Van Dantzig de halfjaarcijfers van de nieuwbouwmarkt in Amsterdam. De crisis die voorspeld was, is werkelijkheid geworden. De bouwambitie van 7500 woningen in de stad is niet gehaald. De wethouder nam er slechts 2355 in aanbouw en dus moet Van Dantzig een crisis managen, in plaats van sneller en meer bouwen zoals hij hoopte.

"Het sluit aan bij wat we verwacht hadden. We dachten te halveren, en dus kan je denken als het onze kant opvalt dan doen we het misschien nog wat beter. Maar ik ga hier geen zoete broodjes van bakken", zegt Van Dantzig. "Donderdag noemde ik het helemaal ruk en zo voel ik het ook. Ik lig er wakker. De Amsterdammer kan erop rekenen dat ik elke ochtend opsta en één voor één de betaalbare woningen er doorheen trek."

40/40/20

In het coalitieakkoord is nu afgesproken om veertig procent sociaal te bouwen, veertig procent middelduur en twintig procent hoog. Levert aanpassingen daaraan meer woningen op? "In de basis snapt iedereen dat deze percentages belangrijk zijn. Wij wijken nu wel eens af om een businesscase rond te krijgen. Maar wat nu het grote probleem is, is dat ontwikkelaars ze bouwen, maar niemand ze koopt. Er is geen belegger die ze afneemt en exploiteert. Draaien aan de knop 40/40/20 levert niet de grote aantallen extra woningen op. Een procentje hier en daar wil helpen. Als je heel gebiedsgericht kijkt, wil het nog wel helpen."