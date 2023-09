Auto in brand na explosie in parkeergarage bij Piet Mondriaanplein

In een parkeergarage aan de Henk Henriëtstraat, naast het Piet Mondriaanplein in Overtoomse Veld, is vannacht een auto in brand gevlogen nadat er een explosief onder is geplaatst. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Op beelden die zijn gemaakt met een cameradeurbel is te zien dat er aan de brand een fikse knal vooraf ging. Omdat er veel rookontwikkeling ontstond, moesten een aantal bewoners van bovenliggende woningen uit voorzorg hun huis uit. Naast de in brand gevlogen auto is er verder niets beschadigd geraakt.

De zwaar beschadigde auto is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Rechercheurs doen buurtonderzoek om meer over de zaak te weten te komen. Mensen die meer weten, kunnen ook zelf contact opnemen met de politie.

'Bedreigingen en intimidaties'

Op en om het Piet Mondriaanplein ervaren buurtbewoners al jaren overlast van jongeren. "Bewoners geven aan dat ze bedreigd en geïntimideerd worden indien ze de overlastgevers aanspreken", schreef burgemeester Halsema begin deze maand nog.

In een poging iets aan de overlast te doen, is sinds 2020 cameratoezicht ingesteld in de buurt.