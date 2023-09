Liveblog: Ajax - Feyenoord wordt vanmiddag uitgespeeld, politie aanwezig rond Arena

De supportersvereniging van Ajax wil in gesprek met burgemeester Halsema. De directeur van de vereniging is 'tegen generieke maatregelen', zegt hij in dagblad Trouw. Volgens hem moet 'een stel individuen worden aangepakt die zich hebben misdragen'. "Ik snap dat het politieapparaat onder druk staat, maar om dan maar hele vakken leeg te laten gaat te ver."

In gesprek met Nieuwsuur pleitte de burgemeester maandag onder meer voor het een-op-een fouilleren voor de wedstrijd en netten voor het vak van de harde kern. In het interview zei Halsema maatregelen te overwegen als de club niet zelf in zou grijpen. Daarnaast denkt Halsema aan levenslange stadionverboden voor de relschoppers en om vakken in het stadion die zich misdragen enige tijd leeg te houden.

"Ik snap dat het politieapparaat onder druk staat" reageert Nagtzaam. "Maar om dan maar hele vakken leeg te laten gaat te ver. Het individu misdraagt zich, de grote meerderheid niet. Bij Ajax zijn het afgelopen seizoen nul incidenten geweest. Sinds april waren er 49 wedstrijden gestaakt, maar nul bij Ajax. Wij hebben alle begrip voor de beeldvorming door de excessen van zondag, maar laten we alsjeblieft teruggaan naar de ratio.”