Belastingdienst heeft beet bij verkeerscontrole: 55.000 euro belasting geïnd, auto's weggesleept

Bij twee verkeerscontroles in Noord hebben de politie en Belastingdienst meerdere voertuigen van de weg gehaald, omdat ze nog een belastingschuld open hadden staan. De schuldenaren werden aan hun auto herkend met een speciale scancamera. Zij moesten ter plekke betalen. Er is in totaal 55.000 euro aan openstaande schuld geïnd, bevestigt de Belastingdienst.