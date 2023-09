Liveblog: wethouder presenteert begroting: "Rekening zoveel mogelijk bij bezoekers"

De gemeente trekt vier miljoen extra uit voor 'het oplossen van de problematiek van afval, reiniging en handhaving'. "Daar moeten nog goede plannen voor komen, die gaan we bij de Voorjaarsnota behandelen", zegt Van Buren. Stadsdelen krijgen extra geld voor de 'kwetsbare gebieden'. "Dit extra geld is bedoeld voor het verbeteren van de basisdienstverlening en het aanpakken van andere problematiek, zoals bijvoorbeeld in de openbare ruimte, in het groen of op sociale basis. En bij de verdeling kijken we waar de nood het hoogst is."

Verder maakt de gemeente een half miljoen euro extra per jaar vrij om rattenoverlast te bestrijden. "Dat is ook best een belangrijke voor de Amsterdammer denk ik", stelt Van Buren.