Gemeente grijpt in op Prins Hendrikkade na dodelijk ongeval

De plek wordt niet gedefinieerd als blackspot, omdat het ongeluk van afgelopen maandag, waarbij een 71-jarige fietser om het leven kwam, het eerste ongeluk is op dit punt. De gemeente Amsterdam registreert een kruispunt pas als blackspot bij drie ongevallen per drie jaar", vertelt een woordvoerder.

Toch is er nu wel onderzoek gedaan door een werkgroep op het kruispunt. Dat heeft geleid tot een aantal maatregelen op korte termijn. Zo wordt de opstelruimte voor fietsers vergroot door de blokken op te schuiven. Ook het verkeerslicht dat achter de blokken staat aan de noordzijde van de Prins Hendrikkade wordt afgedekt. Dat staat nu nog aan en kan suggereren dat je als fietser toch door mag fietsen. Daarnaast wordt enkele bebording aangepast.

Onveilig gevoel

Jaap Molenaar vindt al langer dat er maatregelen genomen moeten worden bij het kruispunt. Al meer dan een jaar stuurt hij meldingen over de onveilige situaties die hij ziet gebeuren naar de gemeente. Hij wijst naar het opstelvak waar fietsers staan. Volgens hem is dat te klein waardoor veel fietsers op de weg die uit de IJtunnel komt, terechtkomen. "Dan kan je kiezen door rood rijden of op het vak komen waar auto's uit de tunnel komen. Nu staan er vier maar met meer heb je echt een probleem", aldus Molenaar.