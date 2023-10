Helen's Free Food Market, TechMeUp en Flora Buurthulp genomineerd voor Omarmpijs 2023

Initiatieven die zich inzetten tegen kansenongelijkheid en armoede maken kans op de Omarmprijs. De prijs wordt uitgereikt in Podium Mozaïek op 17 oktober. We stellen de laatste kanshebbers voor van de categorie: iedereen perspectief.

AT5

Bewoners van Amsterdam-Noord kunnen elke dinsdag naar Helen's Free Food Market op de Verbroederij. Helen begon dit initiatief in 2019 om voedselverspilling tegen te gaan. "Helen had bedacht om bij ondernemers in de buurt en lokale markten overgebleven eten op te halen. Anders zouden ze het weggooien", vertelt Joyce voorzitter van Helen's Free Food Market. "In die vier jaar zijn we gegroeid naar 90 gezinnen die op dinsdag wat bij ons komen ophalen."

Wekelijks staan er zo'n vijftien vrijwilligers klaar zodat de buurtbewoners dinsdagmiddag het eten kunnen ophalen. Zodra de eerste lading overgebleven voedsel binnenkomt, wordt het eten geselecteerd en gewogen. "Het eten wat niet voor de mensen is, gaat naar de varkens Barry en Rosita. Hierdoor hebben we een zero waste-beleid. Hoe tof is dat", beaamt Joyce.

Quote "Het eten wat niet voor de mensen is, gaat naar de varkens Barry en Rosita. Hierdoor hebben we een zero waste-beleid" Joyce, voorzitter

Barry (links) en Rosita (rechts) - AT5

Mariska kwam via Facebook een keer in aanmerking voor een voedseltas. "Ik zag een keer een oproep dat er vrij veel eten was, waarvan ze meer dan aan de gewone klanten konden bedienen", vertelt ze. "Ik heb gevraagd om vaste klant te worden maar dat kon niet, omdat ik in Amsterdam- Oost woon en de markt is voor bewoners van Vogelbuurt en IJplein." Ze zochten wel vrijwilligers en die mogen ook een tas met eten mee. Nu houdt Mariska de administratie bij en gaat ze aan het eind van de dag met een volle tas naar huis.

TechMeUp Het opleidingsfonds TechMeUp is opgericht tijdens de coronacrisis. Er stonden mensen op straat door gebrek aan werk, terwijl er in de tech-industrie juist enorme vraag was naar mensen met een IT opleiding. "We merkten dat mensen wel interesse hebben in een IT-opleiding, maar zich vroegtijdig terugtrekken. Dat heeft heel vaak te maken financiën. Zo'n opleiding duurt van de vier tot zes maanden. Dan mag je wel gespaard hebben, omdat te kunnen trekken", vertelt Nikky Hofland oprichter TechMeUp.

Nikky en Lex - AT5

Daarom begon TechMeUp met een renteloze lening aan te bieden om meer kansen te bieden aan mensen met de interesse in IT. Lex was een van die mensen en meldde zich aan met een motivatiefilmpje. Nikky gaat bij de inmiddels-werkende Lex langs bij zijn kantoor op de Houthavens. "Zonder de steun van TechMeUp was het zeker lastig geweest. Dan had ik daarnaast een bijbaan moeten vinden en daardoor kan je je niet volledig focussen op de studie", vertelt Lex.

Quote "We hebben op dit moment bijna 230 mensen geholpen" Nikky Hofland, oprichter TechMeUp

"We hebben op dit moment bijna 230 mensen geholpen", vertelt Nikky. We zitten nu op 990 duizend euro die we hebben overgemaakt naar de rekeningen van de studenten. We zitten bijna op een miljoen. Daar zijn we heel trots op."

Flora Buurthulp In Amsterdam Noord is Esmeralda Jongmans tien jaar geleden gestart met de stichting Flora Buurthulp. Een organisatie die de strijd aan gaat tegen armoede en eenzaamheid. "We pakken de problemen op dat begint bij de roots. Dat is als je geen eten hebt, geen sociaal contacten of als je ons nodig hebt voor ondersteuning naar bijvoorbeeld het ziekenhuis", vertelt Esmeralda.

Esmeralda Jongmans, oprichter Flora Buurthulp - AT5

In het begin hielp Esmeralda ongeveer 65 gezinnen aan eten. Ze krijgen twee tassen mee met houdbaar en vers eten. "Ik deed het gewoon vanuit mijn eigen huis met vijf vriezers in mijn tuin. Op dit moment zitten we gemiddeld tussen de 120 en 150 gezinnen." Een van de buurtbewoners is Linda. "Wekelijks kan ik een voedsel tas ophalen bij Esmeralda voor mijn onderhoud."

Quote "Ons grootste droom is nog steeds een eigen plek voor de buurt, waar 24/7 iemand naar binnen kan lopen." Esmeralda Jongmans, Florabuurt hulp

Door een verbouwing in de opslagruimte werkt Esmeralda op het ogenblik met haar vrijwilligers vanuit drie containers. "We hebben na tien jaar nog steeds geen eigen plek. Niets tekort aan de gemeente, die doet z'n best. We huren de zalen, maar ons grootste droom is nog steeds een eigen plek voor de buurt, waar 24/7 iemand naar binnen kan lopen."