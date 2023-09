Debat over veiligheid: doet Amsterdam voldoende in strijd tegen explosiegolf?

Is de explosiegolf in de stad te stoppen en wat te doen met de harde kern van Ajax na de rellen bij de Johan Cruijff Arena. Raadsleden Imane Nadif (GroenLinks), Daan Wijnants (VVD) en Fatihya Abdi (PvdA) gaan in AT5's Park Politiek met elkaar in debat over de veiligheid in de stad.

Alleen dit jaar al ging meer dan honderd keer een explosief af in de stad. Daarmee is het record uit 2022 nu al verbroken. Vorige week was het zelfs acht keer raak in vijf dagen tijd.

Volgens de VVD zou er sneller cameratoezicht moeten worden ingezet in de strijd tegen de explosies. "Er was een huis in Zuidoost wat met drie explosies te maken had voordat er een keer een camera voor de deur wordt opgehangen", aldus VVD-raadslid Daan Wijnants. "Nou, dan moet er dus wel heel veel gebeuren voordat de burgemeester bepaalde middelen wil inzetten die ze tot haar beschikking heeft."

GroenLinks vindt dat niet direct een oplossing. "Wat de driehoek, dus ook het Openbaar Ministerie en de politie, heeft aangegeven is dat er niet echt een patroon zit in waar het echt gebeurt", reageert GroenLinks-raadslid Imane Nadif. "Dat zou betekenen dat we overal camera's moeten neerzetten, en dat moet je dan ook allemaal controleren en dat is niet realistisch, ook niet met de politiecapaciteit die we hebben in Amsterdam. En daarbij is dit een middel van achteraf. De rol van de gemeente is voornamelijk preventief, het aanpakken ligt toch vooral bij de politie."