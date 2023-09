Waterspuit en waarschuwingsschoten bij arrestatie verwarde schipper op het IJ

De politie heeft vanmiddag moeten ingrijpen op het water bij de NDSM-werf. Op een plezierjacht zat een schipper die zich verward gedroeg. Met twee politieboten werd het jacht geënterd, agenten die op het schip sprongen losten waarschuwingsschoten en konden de schipper daarna overmeesteren en in de boeien slaan. Niemand raakte gewond.

Kort voor 14.00 uur vanmiddag kwam de politie in actie. De man zou doelloos rondvaren in de haven en had volgens een ooggetuige ook een havenboot geramd.

Op de beelden is te zien hoe de politie het jacht binnenvalt. Eerst wordt er vanaf een schip van de havenpolitie een flinke hoeveelheid water op het schip gespoten, daarna verschijnt er een andere boot met agenten die op de boot springen. Bij de arrestatie zijn rubberen kogels als waarschuwingsschoten gebruikt. De politie doet onderzoek naar het incident.