Man scheurt en verliest oog na mishandeling, cel en tbs voor dader

Een 37-jarige man is deze week veroordeeld tot 18 maanden cel en tbs met dwangverpleging. In de zomer van 2022 heeft hij in Zuidoost een kennis van hem zwaar mishandeld met een 'verstevigde' handschoen. Het slachtoffer scheurde een oog, dat later moest worden verwijderd. Ook is de dader veroordeeld voor het afpersen van een tweede slachtoffer.

Rond middernacht, in de nacht van 14 op 15 juli vorig jaar, heeft de 37-jarige dader een man in zijn woning in Zuidoost ernstig mishandeld met een handschoen met knokkelbescherming. Het slachtoffer had die dag zijn verjaardag gevierd.

Een bekende van hem, die eerder die avond bij hem was geweest en rond tien voor één 's nachts weer langskwam, rook onraad toen er toen er niet meer werd opengedaan. Hij kon wel door de achterdeur naar binnen, zag een ravage en vond zijn mishandelde kennis.

De dader kwam regelmatig bij het slachtoffer over de vloer om drugs te gebruiken. Het slachtoffer heeft lang in het ziekenhuis gelegen en dus blijvend letsel overgehouden aan de mishandeling.

Gelokt en afgeperst

Dezelfde dader is ook veroordeeld voor het afpersen van een ander slachtoffer eerder die maand. Samen met een vrouw lokte hij een man naar een vooraf uitgekozen plek. Het slachtoffer dacht dat hij een afspraak met de vrouw had voor seks. In plaats daarvan werd hij bedreigd en gedwongen om 100 euro te betalen.

De dader heeft een psychische stoornis en daarom is de rechtbank bang dat hij nog eens een misdrijf pleegt. Daarom krijgt hij naast de celstraf tbs met dwangverpleging opgelegd.