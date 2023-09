Acteur Reiky de Valk herdacht in De Duif

Acteur Reiky de Valk, die vorig weekend onverwacht overleed, werd vanmiddag herdacht in De Duif. De uitvaart werd bezocht door zo'n 650 mensen. Omdat de kerk De Duif te klein was om iedereen binnen te laten, stonden er op het Amstelveld ook schermen zodat iedereen de uitvaart kon volgen.

De Valk was onder meer bekend van zijn rollen in de series Hockeyvaders, waar dit jaar het eerste seizoen van verscheen, en Dertigers, waar hij deze zomer in het vierde en laatste seizoen te zien was. Ook speelde hij in de videoclip van De Diepte van zangeres S10.

Vlak voor zijn overlijden ronde De Valk Parijs Groen af, een korte film die hij zelf regisseerde en waarvoor hij zelf een crowdfundingsactie had opgezet.