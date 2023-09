Wel voetbalsucces voor gemeenteraad: "Winnen jullie toch wat in Amsterdam"

Ajax mag het seizoen dan zwalkend zijn begonnen, de raadsleden in de stad weten nog wel wat winnen is. In de tweejaarlijkse Raadscup stond er vanmiddag namelijk geen maat op de Amsterdamse politici.

De afvaardiging uit de Stopera domineerde de groepsfase, waarin alle wedstrijden werden gewonnen. Raadsleden uit Arnhem, Enschede, Den Haag, Eindhoven, Amersfoort en Haarlemmermeer waren de tegenstanders in Poule A. In de finale werd vervolgens afgerekend met de collega-raadsleden van de gemeente Zoetermeer: 3-0.

"Ik kreeg te horen dat Amsterdam lang niet heeft meegedaan", vertelt Denk-fractievoorzitter Sheher Khan na afloop. "Nu doen we mee en pakken we ongeslagen de beker."

Het is een prestatie die in schril contrast staat met wat Ajax op dit moment laat zien: "Alle tegenstanders maakten inderdaad een opmerking in de trant van: 'winnen jullie toch wat in Amsterdam'."

Opstelling

Khans partij Denk was hofleverancier van de Amsterdamse selectie, want naast de fractievoorzitter zaten daar ook raadslid Suleyman Koyuncu, fractievertegenwoordiger Anouar Yacoubi en medewerker Umar Mohammed in. Ook Igor Runderkamp, Karim Abbar (beide PvdA), Rob Hofland (D66) en Eel­co Cor­ve­leijn (Raadsgriffie) deden mee.

De bekerwinst is ook burgemeester Femke Halsema niet ontgaan: "Geweldige prestatie!" postte ze op haar Instagram-account.

Sluitpost met sleutelrol

Wat de sleutel tot het succes was? "Onze basis was Anouar op de goal", aldus Khan. "Hij heeft veel cruciale reddingen gemaakt. De meeste doelpunten kwamen van Umar, Rob en Karim, al weet ik niet wie van hen onze topscorer is."

De Raadscup wordt eens in de twee jaar georganiseerd. Amsterdam moet als winnaar de volgende organiseren. De winst levert ook een cheque van 4.000 euro voor een goed doel op.