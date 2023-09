Wedstrijd Ajax definitief gestaakt na zware blessure RKC-keeper Vaessen

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax is in de 85e minuut gestaakt in verband met een zware blessure voor Etienne Vaessen. De keeper van de thuisploeg lag enige tijd roerloos op de grond na een botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. Inmiddels is duidelijk dat Vaessen bij kennis en aanspreekbaar is. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk wat er kort na de botsing precies gebeurde. Omdat de speler werd omringd door spelers en opgetrokken doeken was er niets van de medische behandeling te zien. Wel reageerden de spelers van beide teams duidelijk aangeslagen op de situatie. Een aantal van hen zocht in tranen de kleedkamer op.

Op dat moment werd duidelijk dat de wedstrijd in ieder geval tijdelijk stilgelegd zou worden. Vaessen was even daarvoor al per brancard van het veld gedragen.

Ongeveer tien minuten na het stilleggen van de wedstrijd maakte de stadionomroeper duidelijk dat er niet verder gespeeld zou worden. Spelers van beide teams liepen kort daarna het veld op om de fans te bedanken. Een deel van hen is nog altijd zeer aangeslagen.

De wedstrijd werd bij een 2-3 tussenstand stilgelegd.