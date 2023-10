Veilig Verkeer Nederland over 30 km/u in de stad: "Besparing van ongevallen"

In Amsterdam voelt bijna 70% van de bewoners zich onveilig in het verkeer. Volgens Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland zal een verlaging van snelheid de verkeersveiligheid vergroten. "Je gaat een besparing van ongevallen krijgen. Tussen de 20% en 33% minder. Dat is echt fors. Andere weggebruikers naast automobilisten geef je meer tijd en ruimte om de boel te overzien", vertelt Stomphorst.

Amsterdam is de eerste grote stad van Nederland die deze beslissing neemt. De snelheid verandert op 500 wegen, waarmee straks 80% van de wegen 30km/u is. Hierna zullen andere grote steden als Utrecht en Rotterdam ook volgen. In de steden Oslo en Helsinki is de regel al ingegaan en dat resulteerde in 2019 in 0 dodelijke ongevallen met fietsers en voetgangers. En nu volgt dus Amsterdam. Een goede ontwikkeling vindt Rob Stomphorst. "Het is fantastisch dat Amsterdam dat gaat doen en zo snel mogelijk in 500 straten. En daarmee lopen ze voorop in Nederland."