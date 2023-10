Dag van de Voorschool op 18 oktober: "We geven aandacht aan alle ontwikkelgebieden"

Woensdag 18 oktober is het de Dag van de Voorschool. Op deze dag kunnen Amsterdamse ouders/verzorgers meer dan 200 voorscholen bezoeken in de buurt. De voorschool bereidt kinderen tussen de twee en vier jaar oud voor op de basisschool. In Amsterdam Informeert spreken we vader Idiris en pedagogisch medewerkster Diane Johnston over de voorschool.

AT5

Het doel van de voorschool is om kinderen voor te bereiden op het basisonderwijs. Diane Johnston is pedagogisch medewerker op IKC Het Talent. "We werken op de voorschool samen met de basisschool zodat de lessen goed aansluiten op groep 1. We geven aandacht aan alle ontwikkelgebieden. We volgen een vast programma om ervoor te zorgen dat alles aan bod komt." Taal is een belangrijk onderdeel van de voorschool. "Tijdens alle activiteiten komt taal aan bod. Ook tijdens het puzzelen bijvoorbeeld. Waar we bespreken wat we zien op het plaatje."

Vader Idiris merkt de positieve invloed van de voorschool op zijn dochter Dilara. "Dilara heeft zich ontwikkeld door heel veel nieuwe woordjes te leren. We oefenen thuis heel veel met haar. Soms roept ze woordjes waarvan ik zeker weet dat wij die haar niet hebben geleerd. Dus dat zijn best wel mooie momenten en dat is best wel gaaf." sluit Idiris enthousiast af.

