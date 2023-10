Achtervolging vanuit België eindigt met lekke band in Slotervaart, verdachte nog voortvluchtig

In de Ariana Nozemanstraat in Nieuw-West is aan het begin van de avond een wilde achtervolging geëindigd. Agenten zaten al sinds de grens met België achter de man aan en zoeken hem nog steeds. Nadat de verdachte met een derde gestolen auto niet verder kon vanwege een lekke band, is hij te voet gevlucht.

Een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie laat aan AT5 weten dat de Nederlandse agenten achter de man aanzaten sinds hij de grens over reed in een gestolen voertuig. Van dat voertuig ontdeed de verdachte zich in het dorp Geldermalsen, waarna hij een andere auto wist te bemachtigen door een automobilist uit het voertuig te commanderen. Met die auto is de verdachte in de richting van Amsterdam gereden.

Gat in voorruit

In de stad is de verdachte nog een keer van auto gewisseld, op dezelfde manier als in Geldermalsen. Met die auto reed hij onder andere door West en Nieuw-West om de politie kwijt te raken. Daarin raakte de verdachte meerdere geparkeerde auto's. Op foto's is te zien dat er ook een gat in de voorruit van het voertuig zit. Volgens de politiewoordvoerder is er geen aanleiding om te denken dat hij iemand heeft aangereden, maar dat dit waarschijnlijk komt door botsingen met de geparkeerde auto's.

Een getuige laat aan AT5 weten dat het gebroken glas komt doordat de man door de dichte slagbomen reed bij de brug op de Zeilstraat. "Ik liep de de Albert Heijn uit bij de Zeilstraat en zag hem aan komen racen vanaf de Amstelveenseweg. De brug was toen al dicht en hij gaf alleen maar meer gas. Iedereen was in shock. Hij had echt mensen dood kunnen rijden."

Te voet gevlucht

Nadat zijn wilde poging om de politie te ontvluchten strandde vanwege een lekke band in de Ariana Nozemanstraat, is de verdachte er te voet vandoor gegaan. De politie heeft onder andere met twee helikopters gezocht naar de verdachte, maar hij kon nergens worden aangetroffen. Hij is op het moment nog steeds voortvluchtig.