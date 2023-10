Geen treinen van en naar Schiphol, ook minder treinen van en naar Centraal

Sinds eind deze middag rijden er door een systeemstoring geen treinen van en naar Schiphol. Waar de verwachting eerst was dat de storing tot 19.30 uur vanavond zou duren, zullen reizigers zeker tot 21.30 uur last ondervinden. Ook rijden er minder treinen van en naar Centraal, dit duurt tot ongeveer 21.30 uur. Lange rijen op het spoor stapelen zich op: op station Utrecht en Haarlem rijden minder treinen, vanwege logistieke beperkingen.

De NS laat weten dat de storing rondom Schiphol inmiddels is verholpen. "Richting het einde van de middag was er een telefoniestoring in het systeem van ProRail, waardoor er geen treinen van en naar Schiphol konden rijden. In de loop van de avond reden er een paar sprinters en nu rijden er steeds meer treinen", aldus een woordvoerder van NS.

Voor nu wordt reizigers geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden. "De storing is inmiddels verholpen en we werken er hard aan om alles weer juist te laten werken. De reguliere regeling omtrent geld terug bij vertraging is uiteraard van toepassing."

Logistieke beperkingen

Door een gestrande trein in Utrecht en een aanrijding van een vrachtwagen tegen een spoorbrug in Heemstede-Aerdenhout staan veel treinen nog niet op de juiste plek, ligt de NS toe. "Ook zijn collega's daardoor vaak nog niet op de juiste plek en krijgen reizigers op dit moment te maken met vertragingen rond Amsterdam en Utrecht."

Naast wachttijden op station Schiphol en Centraal is het ook op andere stations wachten geblazen. Zo hebben reizigers van en naar Utrecht en Haarlem last van logistieke beperkingen en rijden er minder treinen. Ook dit duurt tot ongeveer 21.30 uur, laat de NS weten. Tussen Centraal en Haarlem rijden er helemaal geen treinen door de defecte spoorbrug. Dit duurt naar verwachting tot 22.15 uur.

Op Centraal is er zo'n drukte, dat sommige deuren van treinen 8 minuten van tevoren dichtgaan. "Er zitten gewoon al te veel mensen in de trein", vertelt een reiziger.

Werkzaamheden

Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot en met maandag 9 oktober 02.00 uur al minder treinen tussen Schiphol Airport en Lelystad Centrum. Dat geldt ook voor treinen tussen Schiphol Airport en Hilversum en treinen tussen Schiphol Airport en Amsterdam Zuid.