Autoweg door het IJmeer? Amsterdam als enige nog echt tegen

Amsterdam komt alleen te staan met het verzet tegen een autoweg over het IJmeer. De stad is een voorstander van alleen een IJmeermetro van en naar Almere. Maar de politiek 'aan de overkant' eist daarnaast een autoweg. En de provincie Noord-Holland sluit zo'n autoverbinding niet uit.

Deze vier partijen werken al zeker vijftien jaar samen om een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Almere mogelijk te maken. De verbinding is noodzakelijk omdat er 100.000 woningen moeten komen in Flevoland, ook om de woningnood in Amsterdam op te lossen. Het woon/werk-verkeer naar Amsterdam heeft dan extra aansluitingen nodig. Maar ondertussen zijn de standpunten hierover echter van elkaar gaan verschillen.

De Almeerse wethouder Julius Lindenbergh geeft nu zelfs aan dat de wijk IJburg gebaat is bij een verbinding voor metro én auto. Die kunnen helpen bij de 'ontsluiting' van de nieuwe wijk. Verkeer kan op die manier beter de wijk in en uit, geeft hij als argument aan om de verbinding aan te leggen.

Afwijkend voorstel

Op de vraag of dat alleen een OV-ontsluiting of ook echt een weg door IJburg moet zijn, wil hij geen nader antwoord geven. Dat standpunt zou revolutionair zijn. Niet alleen is IJburg niet toegerust op een autoverbinding of metrolijn, maar tot nu toe werd over andere oplossingen nagedacht. Let wel: er wordt in onderzoeken nu gerekend met een in totaal vier banen autoweg waar 100 kilometer per uur als maximale snelheid zou gelden.

Uit het laatste onderzoek naar de zogeheten IJmeerverbinding staat bijvoorbeeld dat een metro met een tunnel onder IJburg door moet lopen naar metrostation Diemen-Zuid. En een eventuele autoweg moet aftakken naar de A9 bij Zeeburgereiland of knooppunt Diemen. Lindenbergh komt daarmee dus met een afwijkend voorstel dan waarmee tot nu toe werd gewerkt in de samenwerking tussen Amsterdam en Almere.

In hetzelfde onderzoek uit 2022 staat dat met de komst van 100.000 nieuwe woningen in het zogeheten Amsterdam Bay Area niet kunnen worden gebouwd zonder een goede oplossing voor het aantal auto’s die nodig zijn voor woon-werkverkeer vanuit Almere. Tegelijk staat er een autoweg over het IJmeer voor problemen kunnen gaan zorgen op de A10. Een definitieve conclusie is nog niet getrokken. Ook blijkt daaruit dat Amsterdam misschien een sterke medestander kan hebben aan Rijkswaterstaat. Die huivert van een extra aansluiting op de A10. De stelregel is dat deze ring altijd moet kunnen blijven doorstromen.

'Belangrijkste dat er een verbinding komt'

Gevraagd naar het verschil in inzicht tussen Amsterdam en Flevoland, houdt gedeputeerde Jeroen Olthof van Noord-Holland de optie voor een autoverbinding diplomatiek open: “Een verbinding voor openbaar vervoer en fiets heeft onze voorkeur. Maar op dit moment zitten we nog in de verkennende fase over de IJmeerverbinding, waarin de verschillende scenario’s besproken en bekeken worden. Het belangrijkste is dat er een goede verbinding komt. Daar werken we samen aan.”

De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst geeft geen antwoord op vragen over het verschil van mening tussen Amsterdam en Almere. Ze wil nu niet zeggen of ze wel of niet tegemoet wil komen aan de Flevolandse eis van autoverkeer door het IJmeer. Onlangs zei ze in de gemeenteraad; 'Dat moeten we niet willen.'

'Variant met autoverkeer nog niet besproken'

Ze verwijst, gevraagd naar uitleg, naar een standpunt van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een informeel samenwerkingsverband tussen dertig gemeenten. Zij en gedeputeerde Jan de Reus (Flevoland) zijn daarin vice-voorzitter en voorzitter van het Platform Mobiliteit. Hun standpunten verschillen enorm, maar de verklaring van de MRA is ontwijkend: "De variant met autoverkeer is nog niet besproken in MRA-verband."

Tussen Amsterdam en Almere leeft ook een groot verschil van mening over de snelheid waarmee de IJmeerverbinding moet komen. Flevoland wil die in 2035 al operatief hebben. Wethouder Van der Horst laat weten: "Amsterdam heeft steun uitgesproken voor de IJmeerverbinding (zonder auto’s), want een beter OV-netwerk in onze regio kan bijdragen aan het verhogen van het gebruik van het OV en het terugdringen van het autogebruik. Maar wij hebben al afspraken gemaakt over het verlengen van de Noordzuidlijn, het sluiten van de kleine metro-ringlijn en het bouwen van twee bruggen over het IJ, dus daar gaat op dit moment onze prioriteit naar uit."

Op de Metropoolpagina van deze site staat een uitgebreid achtergrondverhaal over de meningsverschillen rondom de IJmeerverbinding en of die er ooit gaat komen.